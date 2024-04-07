تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم تصدر بيان بمناسبة السادس من أبريل

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في بيان بمناسبة السادس من أبريل: – جاءت ذكرى 6 أبريل وبلادنا تمر بأحد أقسى كوارثها الوطنية تمثلت في حرب طاحنة قتلت الآلاف وشردت الملايين ومزقت النسيج الاجتماعي ودمرت البنية التحتية والمقدرات الأمنية والعسكرية. – علينا مواجهة الحرب بالتمسك بقيم الثورة وغاياتها حتى نستطيع أن نخمدها ونسكت أصوات البنادق ليكون بديلها وطن ترفرف فيه رايات الحرية والسلام والعدالة. – سنواصل المسير حتى نهزم المشاريع الظلامية لقوى الحرب والشمولية ونعيد بناء الدولة السودانية على أساس الأهداف والغايات التي ناضل من أجلها شعبنا ولن نتنازل عن بلوغها مهما واجهنا من صعاب. الجزيرة – السودان

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