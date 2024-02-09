أسعار الذهب عالمياً تتجه نحو خسائر أسبوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مع قوة الدولار ووسط هدوء التعاملات تزامناً مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (04:04) بتوقيت جرينتشن، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولاراً للأوقية، وتراجع المعدن بنسبة 0.3% منذ بداية الأسبوع.