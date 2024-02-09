الاقتصاد

أسعار الذهب عالمياً تتجه نحو خسائر أسبوعية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مع قوة الدولار ووسط هدوء التعاملات تزامناً مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (04:04) بتوقيت جرينتشن، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولاراً للأوقية، وتراجع المعدن بنسبة 0.3% منذ بداية الأسبوع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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