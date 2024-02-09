شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة نجران" تطرح 20 فرصة استثمارية في محافظة يدمة والان نبدء بالتفاصيل

عقود متنوعة

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة، عن طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وتتضمن الفرص المطروحة الأنشطة التجارية، والرياضية والترفيهية، وأنشطة التسوق والفعاليات، في مواقع متعددة بالمحافظة، تشمل الحدائق، والساحات والميادين، والطرق الرئيسية، والممشى العام في المحافظة.أوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية تتنوع بين عقود مؤقتة، وعقود من 5 سنوات إلى 25 سنة في أنشطة متعددة.ودعت المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".