شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تصعد بأسبوع رغم ضغوط ارتفاع العائد على السندات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف، الجمعة، بعدما محت خسائر سهم لوريال مكاسب سهما “يوبي سوفت” و”هيرميس”، وبالتزامن مع زيادة الضغوط من ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول، الجمعة، رغم تقدمه 0.2 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.

وانخفض سهم لوريال بنسبة 7.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة مستحضرات التجميل الفرنسية نموا مخيبا للآمال في مبيعات الربع الرابع.

وخسر مؤشر البنوك 0.3 بالمئة مع تراجع سهم بنك “بي.إن.بي باريبا” 2 بالمئة بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيف سهم البنك الفرنسي من “شراء” إلى “محايد”.

وفي المقابل، كانت أسهم الرعاية الصحية من بين أكبر القطاعات الرابحة، مدعومة بارتفاع سهم كولوبلاست 9.7 بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية الدنمركية عن نتائج أفضل من المتوقع في الربع الأول.

وارتفع سهم هيرميس بنسبة 4.8 بالمئة، مسجلا مستوى غير مسبوق بعد أن قالت الشركة المصنعة لحقائب بيركين إنها سترفع الأسعار بعد تفوق مبيعاتها من المنتجات الفاخرة على منافسيها في نهاية 2023.

وقفز سهم يوبي سوفت 13.8 بالمئة بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية عن صافي حجوزات في الربع الثالث أعلى بقليل من توقعاتها.

وواصل قطاع التكنولوجيا في أوروبا مسيرته الممتازة، حيث تقدم بنسبة 1.2 بالمئة خلال اليوم ليصل رصيده من المكاسب اليومية المتتالية إلى سبعة.

ومن المتوقع أن تنخفض إيرادات شركات مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتبلغ نسبة الشركات التي تجاوزت نتائجها التوقعات نحو 55 بالمئة فقط من 85 شركة أعلنت نتائجها.

وتأثر أداء الأسهم خلال اليوم بعد ارتفاع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، ليصل في نهاية التعاملات إلى 2.38 بالمئة، إذ تراجعت الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بعد عدة تحذيرات من هذه الخطوة.

ومن بين الخاسرين، انخفض سهم سويكو 13.7 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي في نهاية الجلسة بعد أن أعلنت شركة الاستشارات الهندسية والمعمارية السويدية عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك دون التوقعات في الربع الرابع.