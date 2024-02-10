الاقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 10-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم السبت 10-2-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى8.39 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى8.38 جنيه للشراء.

 

8.39 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر8.38 جنيه للشراء.

 

8.39 جنيه للبيع.

 


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية8.38 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.41 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة8.28 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس8.38 جنيه للشراء.

 

8.42 جنيه للبيع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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