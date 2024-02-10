شكرا لقرائتكم خبر 1000 قائد أعمال ومستثمر دولي في قمة «الأولوية» بميامي 22 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعقد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار قمة «الأولوية» للمرة الثانية في ميامي، تحت عنوان «على حافة حدود جديدة» بتاريخ 22 - 23 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يستضيف هذا الحدث أكثر من 1000 من قادة الأعمال والمستثمرين الدوليين، مما يجعله القمة فرصة لا ينبغي تفويتها للتواصل والمشاركة التعاونية، في قلب واحدة من أكثر مدن العالم ديناميكية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار «ريتشارد أتياس» على الدور الحاسم الذي ستؤديه القمة، وقال «سيكون تركيز نخبة من ألمع العقول الدولية في مختلف القطاعات، على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعد هذه القمة بمثابة نقطة انطلاق نحو تشكيل مستقبل مستدام ومتقدم تكنولوجيًا».

وأوضحت المؤسسة أن برنامج قمة الأولوية في ميامي لهذا العام يهدف إلى أن يكون برنامجا تفاعليا خلال تقديم منصة محورية عالمية للقادة والمستثمرين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال، والعلماء والشخصيات الثقافية ووسائل الإعلام، إضافة إلى أعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، إذ ستركز القمة على التقنيات الثورية وتعزيز الابتكار، من أجل الاستثمار وتحسين المجتمعات المدنية، إلى جانب مناقشة كيفية دمج التطورات التقنية في الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الروبوتات والرعاية الصحية والمالية والاستدامة بشكل متناغم في مجتمعنا العالمي.

ومن الأمور المركزية في أهداف القمة، ربط الأمريكيتين بالأسواق العالمية ومعالجة التحديات الرئيسة من أجل مستقبل مزدهر، في ظل ريادة الأعمال الديناميكية والمشهد المؤسسي النابض بالحياة في مدينة ميامي، وستعمل القمة على تسهيل المناقشات المهمة حول الأسواق الدولية وتكامل النظام البيئي العالمي المبتكر.

واسترشادا بالمخرجات الواردة في تقرير بوصلة الأولويات، سيتناول المتحدثون والحاضرون القضايا العالمية العاجلة المحددة في التقرير، بما في ذلك تكلفة المعيشة والإدماج الاجتماعي وتحديات التكنولوجيا، حيث أصبحت هذه المحادثات أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل تطور النمو الاقتصادي والتقنيات المتقدمة، مما يقدم للبشرية خيارات محورية في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لـ2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 بشكل شامل.