شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. البورصة المصرية تخسر 11.1 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية 11.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند مستوى تريليوني جنيه، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 0.6%.وسجل مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" تراجعًا بنسبة 0.08%، محققًا 28411.41 نقطة.فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 3.86% ليصل إلى 6886.12 نقطة.كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 302.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.005 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 902 مليون عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.