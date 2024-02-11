تقرير الجهاز المركزي .. عمرو أديب: معرفش بيحسبوا التضخم إزاي .. بالنية يعني؟!

الشارقة - اميمة ياسر - تعجب الإعلامي عمرو أديب، من التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أفاد باستمرار تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية، مسجلاً 29.8% في يناير، مقارنةً بـ33.7% في ديسمبر 2023.

وقال لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «استغربت جدا من التقرير النازل عن انخفاض التضخم في مدن مصر، وخاصة في السلع اللي زادات كلها، معرفش بيحسبوا التضخم إزاي، بالنية يعني؟!».

وأضاف: «أقول للقائمين على الأمر، أنا لا أكذبكم، أنتم معكم الخير كله وجاهزين وهتحلوا ومش نايمين وتعملوا بالليل والنهار، لكن يلا كل ما نتأخر بنرجع نرد تاني».

ونوه أن المتداول خلال الفترة الأخيرة سواء بشأن مشروع رأس الحكمة، أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، واعتزام ضخ موارد دولارية جديدة، لم يتحقق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن «الاقتصاد لا ينتظر أحدًا»، مضيفًا: «لو عليك شيك بكرة في البنك متقدرش تقول للبنك على فكرة أنا جاي لي فلوس أو حد هيبعت لي.. مش عاوز المبشرين دول يعملوا كده في الناس، بعد الأمور ما تهدأ مينفعش يسكتوا ولا حد يرد عليك».

واستطرد: «نحن الآن في مواجهة مع الحقيقة، لابد أن تنتهي أشياء، إمضي وخلص أو نزل حاجة، السوق أصدق أنباء من الكتب، البيضة بكام والفرخة بكام واللحمة بكام؟ أنا لا أقف عند التعويم أو ميتعومش أو يركب بسكلتة، سؤالي السعر بالنسبة للمواطن اللي رايح يشتري لوبيا وكمون وفول كام؟ أنت ألعب ألعابك أنا مش خبير أو أستاذ فيها، لكن هل الدولار موجود في السوق، لو موجود الناس دي بتعلي الأسعار ليه؟! الواحد عقله هيفط منه».