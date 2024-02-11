شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مشروع مركز بيانات "اقتصادية قناة السويس" الأول من نوعه والان مع تفاصيل الخبر
- وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع مركز للبيانات" Data Center" وهو الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- يقع مشروع "مركز كيميت مصر للبيانات" في منطقة السخنة الصناعية.
- ويقام المشروع على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار.
- ويجري المشروع على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم.
- وينقسم المشروع على مرحلتين بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار.
- تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".
- يسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية.
- يمثل المشروع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.
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