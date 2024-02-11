شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مشروع مركز بيانات "اقتصادية قناة السويس" الأول من نوعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اجتماع مجلس الإدارة الأخير الموقف الحالي للمشروعات الاستثمارية التي حصلت على موافقات لبدء العمل بالمنطقة، وكان من بين هذه المشروعات مركز كيميت مصر للبيانات، ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات المتعلقة بهذا المركز.

- وافق مجلس إدارة الهيئة على مشروع مركز للبيانات" Data Center" وهو الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- يقع مشروع "مركز كيميت مصر للبيانات" في منطقة السخنة الصناعية.

- ويقام المشروع على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار.

- ويجري المشروع على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم.

- وينقسم المشروع على مرحلتين بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار.

- تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية "شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار".

- يسمح هذا المشروع الواعد بتوطين قطاع خدمي يمثل أهمية كبرى في مصر تماشيًا مع رؤية مصر 2030 محور التحول الرقمي، فضلًا عن تصدير الخدمة للأسواق المجاورة وكبرى شركات التقنية العالمية.

- يمثل المشروع قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة حيث تعبر كابلات الإنترنت البحرية أسفل قناة السويس.