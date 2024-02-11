شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اتحاد الصناعات يستقبل وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الصناعات، أنه سيستضيف اليوم، الأحد، وفد المفوضية الأوروبية برئاسة توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المعنية في إطار متابعة اتحاد الصناعات المصرية للمستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الإتحاد الأوروبي علي قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات

وقال الاتحاد، إن اللقاء سيشمل طرح كافة الاستفسارات التي تتعلق بتطبيق آليات تعديل الحدود الكربونية ومناقشتها مع أعضاء وفد المفوضية الأوروبية والحكوميين المعنيين من الجانب المصري.

ويشارك في اللقاء مجموعة من سفراء الاتحاد الأوربي وذلك للوقوف علي أهم المقترحات والتحديات لمواجهة تداعيات تطبيق القانون واستفسارات الشركات حول كيفية التوافق مع اشتراطات الآلية الأوروبية الصادرة.