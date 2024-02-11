الاقتصاد

أسعار الخضار فى السوق المحلى.. سعر الطماطم بين 4 -6 جنيهات

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القاهرة - سامية سيد - تشهد  أسعار الخضار في السوق المحلي استقرار ملحوظ، وسجل سعر الطماطم بين 4 -6 جنيهات فى المزرعة، والبطاطس من 7 إلى 9 جنيهات، والبصل 11 إلى 27 جنيها والكوسة 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر الجزر تراوح بين 3.5 إلى 4.5 جنيه، والفاصوليا بين 18 -30 جنيهًا، والباذنجان البلدى من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 5 و7.5 جنيه، والباذنجان الأبيض بين 8 إلى 14 جنيهًا، والفلفل الرومى 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر الملوخية 10 إلى 15 جنيها، والخيار الصوب 10 إلى 14 جنيها، والخيار البلدى 12 إلى 15 جنيها، والبسلة 16 إلى 25 جنيها، والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 15 إلى 19 جنيها والثوم 34 و60 جنيها.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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