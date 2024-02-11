شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء فى مصر اليوم 11 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم الحمراء في مصر، اليوم استقرارًا ملحوظ حيث سجلت مستويات تتراوح ما بين 290 -330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 380 و 450 جنيها، وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وسجل سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 260- 290 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 270 جنيهات.

وسجل سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و 320 جنيها، والبرجر 270 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها