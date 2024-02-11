شكرا لقرائتكم خبر عن «سلوشنز» توقع عقدا مع شركة «سنتر 3» بقيمة 150 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) اتفاقية إطارية مع شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات (سنتر 3)، بقيمة 150 مليون ريال كسقف أعلى للاتفاقية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية تهدف إلى تصميم وبناء البنية التحتية لـ POD’s (قاعات مراكز البيانات) و MMR’s (غرف تجميع البيانات).

ويتضمن العقد: شراء وتصميم وتنفيذ الكباين وملحقاتها، وشراء وتصميم وتنفيذ الكابلات الهيكلية، وشراء وتصميم وتنفيذ أبواب HAC (ابواب عزل مختصة) وملحقاتها.

ويشمل العقد: شراء وتصميم وتنفيذ حل DCiM (أنظمة البنية التحتية لمراكز البيانات) والتكاملات ذات الصلة، وشراء وتصميم وتنفيذ الشبكات النشطة لدعم حل DCiM والحلول الأخرى إن أمكن.

ويتضمن العقد: شراء وتصميم وتنفيذ عناصر التجهيز الإضافية مثل الأقفاص وكاميرات CCTV وحوامل الكابلات الإضافية وسلال الكابلات وما إلى ذلك وفقًا للمتطلبات.

وتبلغ مدة العقد 3 سنوات، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2024م.