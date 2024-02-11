الاقتصاد

«سلوشنز» توقع عقدا مع شركة «سنتر 3» بقيمة 150 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) اتفاقية إطارية مع شركة المراكز الرقمية للبيانات والاتصالات (سنتر 3)، بقيمة 150 مليون ريال كسقف أعلى للاتفاقية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاتفاقية تهدف إلى تصميم وبناء البنية التحتية لـ POD’s (قاعات مراكز البيانات) و MMR’s (غرف تجميع البيانات).
ويتضمن العقد: شراء وتصميم وتنفيذ الكباين وملحقاتها، وشراء وتصميم وتنفيذ الكابلات الهيكلية، وشراء وتصميم وتنفيذ أبواب HAC (ابواب عزل مختصة) وملحقاتها.
ويشمل العقد: شراء وتصميم وتنفيذ حل DCiM (أنظمة البنية التحتية لمراكز البيانات) والتكاملات ذات الصلة، وشراء وتصميم وتنفيذ الشبكات النشطة لدعم حل DCiM والحلول الأخرى إن أمكن.
ويتضمن العقد: شراء وتصميم وتنفيذ عناصر التجهيز الإضافية مثل الأقفاص وكاميرات CCTV وحوامل الكابلات الإضافية وسلال الكابلات وما إلى ذلك وفقًا للمتطلبات.
وتبلغ مدة العقد 3 سنوات، فيما سيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الثاني من العام 2024م.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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