شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. هبوط المؤشرات بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 28255 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 34674 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12057 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 6849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 9645 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 6492 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وكونتكت المالية القابضة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات 20 ألف سم، وباع نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بشركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 293.2 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 41.1 ألف سهم، 11 ألف سهم، 600 ألف سهم، 28.3 ألف سهم، 446 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، ورواد السياحة-الرواد عدد 4 ملايين سهم، 832 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 126.2 ألف سهم، واشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 120 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 1.99 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 27%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقارنة مع 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22%.

وحققت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 706.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 449.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 57.2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 120.5 مليون جنيه مقارنة مع 50.1 مليون جنيه بنسبة نمو 140.7%.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، مبيعات بلغت 64.7 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 40 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 61.94%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 14.9 مليون جنيه مقارنة مع 19.4 مليون جنيه بنسبة نمو 23.09%.

في سياق آخر أعلنت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، عن تحقيق مبيعات تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال عام 2023، وبلغ عائدات التصدير حوالي 54 مليون دولار، تمثل حصة سوقية كبيرة 26% من إجمالي صادرات مصر، وبلغ حجم إنتاج الشركة 5.6 مليار جنيه.

كما أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحويل المجموعة مقابل صفقة استحواذ شركة "أيكون للفنادق" على حصة 51% مع حقوق إدارة كاملة في شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، فور استكمال إجراءات زيادة رأسمال الشركة والشروط المسبقة.

كما أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية، يوم الإثنين الموافق 4 مارس عام 2024 على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى، وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه من رصيد الاحتياطيات بالقوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2023 لزيادة رأس المال المصدر من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامى بواقع 0.345 سهم لكل سهم، والموافقة على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار من البنوك المحلية، واتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.