شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الملابس الجاهزة تنظم عددا من المعارض لتحريك المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تستعد لافتتاح العديد من المعارض المتخصصة خلال هذا الشهر والتي تأتي في أطار جهودها لدعم القطاع الصناعي وتنشيط المبيعات وتوفير احتياجات المستهلكين باسعار مناسبة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء عالميا أو محليا والتي تسببت في اضطرابات وتذبدب كافة قطاعات الصناعة ومن بينها قطاع الملابس والمفروشات تلك الصعوبات تجعل الغرفة تبذل جهود كبيرة لمعاونة المصنعين في تجاوز تلك المرحلة من خلال العديد من الانشطة ومن بينها اقامة المعارض المتخصصة حيث تتعاون الغرفة مع مجموعة شركات بيراميدز الدولية برئاسة الدكتورمحمد الشريف لتنظيم العديد من المعارض خلال هذا الشهر.

وأضاف عبد السلام، أن اجندة المعارض التي تقام هذا الشهر برعاية الغرفة تتميز بالتنوع لارضاء كافة الاذواق وتلبي كافة الاحتياجات وتضم المعرض الدولي لملابس البيت واللانجيري وملابس المحجبات كايروماذرخلال الفترة من 16 الي 18 فبراير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصرويضم الملابس النسائية المنزلية بأنواعها وملابس ومستلزمات المحجبات والعبايات والجلابية العربي وملابس الحوامل والملابس الرجالي الداخلية والمنزلية والملابس الرياضة رجالى وحريمى ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة .

كما ينطلق خلال الفترة من 22 الي 24 فبراير الجاري فعاليات الدورة 74 من معرض كايرو فاشون وتكس بمركز المؤتمرات بمدينة نصر والذي يعتبر الملتقى الأول لكل المتخصصين فى صناعة وتجارة الملابس في مصر والشرق الأوسط ويضم ملابس الرجالي والحريمي بانواعها والملابس الرياضية وملابس التريكو والاقمشة والغزل والنسيج وماكينات ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة والأحذية والشنط وتجهيزالمحلات التجارية، كما يضم المعرض أكبرنخبة من مصانع الاقمشة ومستلزمات الانتاج في العديد من بلدان العالم ومن أهمهم مصرو الصين وتركيا الهند .