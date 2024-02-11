شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات: القواعد الجديدة للحدود الكربونية تمكن المنتجات من الوصول للأسواق والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبى من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات.
وأضاف أن الندوة تعد فعالية هامة وخطوة رئيسية لتهيئة المجال نحو التوائم مع مستهدفات الاتحاد الأوروبي الطموحة بهذا الشأن.
وأشار توفيق إلى أنه في اوائل التسعينات عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في إقرار بعض القوانين والقواعد بشان تتبع المنتجات كان ينظر إليها باعتبارها مؤامرة ضد الصادرات، ولكن مع التوافق معها زادت الصادرات المصرية.
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