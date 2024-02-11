شكرا لقرائتكم خبر عن المنتدى التجاري 2024.. «مستقبل الأعمال» وشراكة القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ينطلق الإثنين القادم 19 فبراير 2024، في غرفة الشرقية، المنتدى التجاري 2024 «مستقبل الأعمال»، برعاية إعلامية من ”الخليج 365”.

ويستعرض المنتدى، دور المنشآت التجارية كأحد الركائز الأساسية في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني. منافسة واستدامة وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، إن المنتدى سيناقش عددا من المحاور المؤثرة في العملية التجارية منها، اتجاهات سلوك العملاء وأثرها على مستقبل الأعمال، والتغيرات الحاصلة والمتوقعة على سلوك العميل وانعكاساتها على نجاح الأعمال ونموها، إضافة إلى أهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال عبر توظيف قيم المنافسة ومبدأ الاستدامة كإستراتيجية رئيسية للنجاح والتميز. كفاءة التشغيل وأوضح أن المنتدى، سيتناول أيضا كفاءة التشغيل لنجاح المشاريع بالنظر إلى الابتكار والإبداع ودورهما في نمو المنشآت وتوسعها، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الاعمال التجارية بالإضافة إلى توعية وتثقيف رواد الاعمال. مبدأ الاستدامة وأضاف «الرزيزاء»، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أسس الاستثمار في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الاعمال التجارية بالإضافة إلى توعية وتثقيف رواد الاعمال، وتسليط الضوء على التحديات التي تحد من نمو الحركة التجارية.

