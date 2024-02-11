شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن سليمان رئيسا لمجلس إدارة «غاز».. وتشكيل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي (غاز) في اجتماعه الأول، الخميس الماضي، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان وتعيين أمين سر المجلس.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المجلس قرر تعيين عبدالرحمن سليمان رئيسا لمجلس الإدارة، وعبداللطيف العبداللطيف نائبا لرئيس المجلس، ورانيا الجبر، أمينا لسر المجلس. لجنة المراجعة أضافت الشركة أن المجلس قرر تعيين رائد الحيدري رئيسا للجنة المراجعة.

ويحمل رائد شهادة بكالوريس بالهندسة المكانيكية من جامعة الملك سعود وشهادتي ماجستير بإدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي ويملك خبره 17 عاماً في مجال الغاز والإدارات امختلفة في شركة غازكو ويعمل حاليا كنائب مدير العمليات في شركة غازكو.

وتتكون لجنة المراجعة بعضوية كل من: وليد البسام، وعبدالعزيز السويدان.

ويحمل وليد البسام شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود وكذلك ماجستير علوم محاسبية من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى دكتوراه في المحاسبة والحوكمة من جاعمة جلاسكو- بريطانيا.

ويملك البسام خبرة تفوق 25 عاماً في مجال المحاسبة ويعمل حاليا كرئيس الإدارة المالية في شركة الخزف السعودي.

وأضافت أن عبدالعزيز السويدان يحمل شهادة بكالوريوس تسويق من جامعة الملك سعود، ودبلوم تقنية شبكات الحاسب الآلي ويعمل حالياً كرئيس القطاع المالي وتقنية المعلومات في شركة أسمنت المدينة ويملك خبرة 16 عاماً في القطاعات المالية والحوكمة.

وكان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الإثنين 5 فبراير، قد أسفر عن انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي لدورته الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 05-02-2024 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 04-02-2027.