الاقتصاد

وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة بأجهزة 3 مدن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة بأجهزة 3 مدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تكليفات جديدة بأجهزة 3 مدن جديدة شملت: العبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، والنوبارية الجديدة. 

 

ونص القرار على تكليف المهندس محمد عصام الدين محمد، رئـيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، والمهندس أحمد إسماعيل محمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، والمهندس أحمد عبدالجابر عبداللاه، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، بالعمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements