وزير الطاقة يرعى افتتاح مصنع “دسر” “وبيكر هيوز” لتصنيع المواد الكيماوية بالجبيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر”، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، اليوم، مصنعًا لتصنيع المواد الكيميائية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية الصناعية.

وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد في المملكة، من المواد الخام مثل المذيبات والجليكولات، بالإضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع مما يسهم في رفع نسبة التوطين، كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة “دسر” الدكتور رائد الريي:”يأتي تأسيس منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، تعظيما للأثر التنموي والاقتصادي في المملكة، وإننا في “دسر” نعتز ونقدر الشراكة المميزة مع بيكر هيوز والتي نرى اليوم واحدة من ثمراتها، فهذا المشروع الجديد سيوفر فرص وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن حيث نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لورينزو سيمونيلي: يُعد هذا اليوم بمثابة شهادة على جهود شركتي بيكر هيوز و”دسر”، المستمرة، لتعزيز القيمة المحلية لخدمة سوق المواد الكيميائية بشكل أفضل في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وتماشيًا مع رؤية المملكة، يمثل افتتاح المصنع السعودي للكيماويات البترولية علامة فارقة أخرى في رحلة المملكة الرائعة نحو النمو الاقتصادي والصناعي.

وتابع قائلًا : وبالنسبة لشركة بيكر هيوز، أنا فخور بأن نكون جزءًا من الرحلة التي بدأناها، منذ أكثر من 85 عامًا في المملكة العربية السعودية، حيث نستثمر في النمو معًا.

يذكر أن منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، يمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، تقريبًا، ويضم مختبرًا لمراقبة الجودة في الموقع، ومواد تغذية لخط أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، و14 خزانًا للتخزين, كما تصنع المنشأة مواد الكيماويات النفطية والصناعية.