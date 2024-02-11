شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 11-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 11-2-2024.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والتعمير والاستشارات الهندسية، وكونتكت المالية القابضة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وأم بي للهندسة.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.998 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.5 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.38%، والعرب على 7.94%، واستحوذت المؤسسات على 13.76% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 86.23%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 80.2 مليون جنيه، 67.4 مليون جنيه، 16.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 5.7 مليون جنيه، 134.2 مليون جنيه، 23.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 28199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 34541 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12008 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6859 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 9632 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 6492 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.

وصعدت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 5.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.35%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 58 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 2.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 74.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.43%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.14%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.33%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.27%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 60.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.04%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية إغلاق 30.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%.

- حق اكتتاب شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير-1 بسعر إغلاق 0.121 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.20%.