تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال يناير 2024

القاهرة - سامية سيد - كشفت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري فى تقريرها الشهرى عن أعداد "الدراجات النارية" الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يناير 2024 بواقع 20583 دراجة.

ويوضح التقرير وجود انخفاض ملحوظ فى عدد الدراجات الآلية مقارنة بشهر ديسمبر بعدد851 دراجة، وجاء من بينها 2204 موديل 2020، و3888 موديل 2021 و6383 دراجة موديل 2022، و4735 دراجة نارية موديل 2023، و3373 دراجة نارية موديل 2024.

يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى قد أعلنت عن وجود ارتفاع مبيعات السوق فى شهر يناير 2024 بواقع 34447 مركبة، كان من بينها 20583 دراجة آلية و11384 سيارة زيرو و1493 نقل.

وأضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11384 سيارة ملاكى - زيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة - من بينها 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارات موديل 2022 و2947 سيارة موديل 2023 و7214 موديل 2024.