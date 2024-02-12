شكرا لقرائتكم خبر عن 0.2 % ارتفاعا في الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع المماثل من عام 2022م متأثرا بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة %0.6 وانخفاض كل من عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.5 % وعقارات القطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

ووفقا لهيئة الإحصاء، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 0.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة (0.7%).

ونظرا لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام. ارتفاع أسعار الشقق من بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.1%، في المقابل، انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 3.8%، والبيوت بنسبة 0.3%.

من جانب آخر فقد انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.5 % متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (0.5%)، وأسعار المعارض التجارية بنسبة 0.9%.

واستقرت أسعار العمائر التجارية والمراكز التجارية في الربع الرابع 2023م. ولم تسجل أي تغير يذكر، بينما

شهد القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%). ارتفاع على أساس ربعي وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2023م مقارنة بالربع السابق الربع الثالث.

وارتفعت أسعار القطاع السكني بنسبة 0.3 متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة 0.3%. زيادة في أسعار الفلل ومن بين العقارات السكنية الأخرى ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 0.1% وأسعار الشقق بنسبة %0.1% في حين استقرت أسعار العمائر السكنية وأسعار البيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وانخفضت أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.2 % وذلك لانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.2 %، وأسعار المعارض بنسبة 0.2%، في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

من ناحية أخرى، استقرت أسعار القطاع الزراعي ولم تسجل أي تغير يذكر في الربع الرابع 2023م. ارتفاع أسعار العقارات خلال عام وارتفع المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.7% خلال عام 2023م مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2022، ويُعزى هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير إلى زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 1.1%.

وسجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة (1.1%) متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة (1.2%) وأسعار الشقق بنسبة (0.8%)، ويعتبر هو المؤثر في ارتفاع العقارات لعام 2023 لثقله في المؤشر.

وانخفضت أسعار كلا من: العمائر السكنية بنسبة (1%)، وأسعار الفلل بنسبة (3.2%)، وأسعار البيوت بنسبة (0.1%),

شهد القطاع التجاري انخفاضا بنسبة (0.1%) متأثرا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (0.1%) وأسعار المعارض بنسبة (1.3%).

واستقرت أسعار العمائر التجارية وأسعار المراكز التجارية ولم تسجل تغيرات نسبية تذكر خلال عام 2023م.

وسجل القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة (0.3%) متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي الزراعية بنسبة (0.3%)