شكرا لقرائتكم خبر عن «عذيب للاتصالات»: بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشـركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي انعقدت بتاريخ 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/06م.

ونوهت الشـركة بضرورة قيام المساهمين وغيرهم من عامة المستثمرين الراغبين في تداول حقوق الأولوية أو الاكتتاب بالأسهم الجديدة بالتواصل مع شركة الوساطة التي يتعاملون معها لمعرفة الساعات التي يُمكن خلالها إدخال الأوامر لتداول حقوق الأولوية أو الاكتتاب بالأسهم الجديدة.

ودعت المستثمرين الذين لا يرغبون في الاكتتاب التنبه إلى أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول؛ لكي لا يتعرضوا لانخفاض في قيمة محافظهم الاستثمارية نتيجةً لعدم الاسـتفادة مـن حقـوقهم بـالبيع أو بالاكتتاب.