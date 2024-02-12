الاقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 27842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 34036 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 11799 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 6743 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 9451 نقطة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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