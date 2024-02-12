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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مع وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تعاوني لتمويل أذربيجان.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الطرفان باتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان التعاون الكامل الذي يشمل تبادل المعلومات والتشاور، وتحديد وتنفيذ أنشطة أو مشاريع أو برامج محددة، وتوسيع مجالات التعاون المحتملة، وتعزيز دعم البنك لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وخلال حفل التوقيع الافتراضي، وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف، إطار التمويل خلال الفترة من 2024-2026.
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