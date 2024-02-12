شكرا لقرائتكم خبر افتتاح مصنع «دسر» و«بيكر هيوز» للمواد الكيماوية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية «دسر»، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، لتصنيع المواد الكيميائية بالجبيل، يركز على توفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية الصناعية، وذلك برعاية وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وتستهدف منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، زيادة أهداف قاعدة التوريد بالمملكة، من المواد الخام مثل: المذيبات والجليكولات، إضافة إلى تسريع تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية السعودية في التصنيع، مما يسهم في رفع نسبة التوطين.

كما سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين، مما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دسر» الدكتور رائد الريي، إن تأسيس منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، يأتي تعظيما للأثر التنموي والاقتصادي في المملكة، وإننا في «دسر» نعتز ونقدر الشراكة مع بيكر هيوز، والتي نرى اليوم واحدة من ثمراتها، فهذا المشروع الجديد سيوفر فرصا وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن،إذ نستهدف نسبة توطين تصل إلى أكثر من 70%.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز لورينزو سيمونيلي: يعد هذا اليوم بمثابة شهادة على جهود شركتي بيكر هيوز و»دسر»، المستمرة، لتعزيز القيمة المحلية لخدمة سوق المواد الكيميائية بشكل أفضل بالمملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وتماشيا مع رؤية المملكة، يمثل افتتاح المصنع السعودي للكيماويات البترولية علامة فارقة أخرى في رحلة المملكة الرائعة نحو النمو الاقتصادي والصناعي.

وتابع: بالنسبة لشركة بيكر هيوز، فخورون بأن نكون جزءا من الرحلة التي بدأناها، منذ أكثر من 85 عاما في المملكة العربية السعودية، حيث نستثمر في النمو معا.

يذكر، أن منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات، تمتد على مساحة 90 ألف متر مربع، تقريبا، وتضم مختبرا لمراقبة الجودة في الموقع، ومواد تغذية لخط أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، و14 خزانا للتخزين. كما تصنع المنشأة مواد الكيماويات النفطية والصناعية.

منشأة بيترولايت السعودية للكيماويات

الشركاء