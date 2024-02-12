شكرا لقرائتكم خبر تأهيل 120 مرشحا للمعسكر التدريبي في مجال الألعاب الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مسرعة الألعاب الالكترونية بالتعاون مع Inspire U التابعة لشركة الاتصالات السعودية، التي أسهمت في تأهيل 120 مرشحا للمعسكر التدريبي؛ لتوفير الحلول التقنية والمنح المالية للمنشآت المتخصصة في مجال الألعاب الالكترونية، إلى جانب تقديم الاستشارات من خبراء ومتخصصي المجال؛ وذلك للإسهام في جعل المملكة وجهة ابتكارية رائدة في مجال الألعاب الالكترونية.

وتعد مسرعة الألعاب الالكترونية برنامجا متخصصا يعنى بتسريع الأعمال في قطاع صناعة الألعاب الالكترونية، يستمر لأكثر من ستة أشهر، مستهدفا صناع الألعاب الناشئين ومقدمي الخدمات في مجال الألعاب الالكترونية، بالإضافة إلى المنشآت المتخصصة في المجال؛ لتساعدهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع ريادية من خلال ورش عمل وجلسات إرشادية لدعم مسيرة صناع الألعاب نحو ريادة الأعمال.

واستقطب البرنامج مجموعة من المشاركين لتأهيل 120 مرشحا من أصحاب المشاريع الناشئة التي تعمل في صناعة الألعاب الالكترونية والرسوم المتحركة للمعسكر التدريبي، ثم سيتم فرز المرشحين لاختيار المشاريع الفائزة البالغ عددها 12 فريق؛ للمشاركة في مرحلة المسرعة التي تستمر ما بين 12 - 14 أسبوعا، ويتم خلالها العمل على تطوير مهاراتهم ومشاريعهم الريادية.

حيث وفر المشروع للمتأهلين حزمة من الخدمات، تتجسد أهميتها في تقديم برامج متخصصة على أيدي أبرز خبراء المجال، بالإضافة إلى توفير باقات مجانية للحلول التقنية وتسهيلات للتراخيص اللازمة وشبكة من العلاقات المهنية والاستثمارية، إلى جانب منحة تصل إلى 30 ألف ريال للمشاركين.