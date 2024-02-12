شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 12-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 12-2-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بنك كريدي اجريكول مصر، والتعمير والاستشارات الهندسية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وإعمار مصر للتنمية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي.

البورصة تربح 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.003 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 997.4 مليون ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 144.9 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.17% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.19%، والعرب على 7.63%، واستحوذت المؤسسات على 21.99% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 379.8 مليون جنيه، 174.3 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 318.4 مليون جنيه، 68 مليون جنيه، 177.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 28494 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 34665 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12134 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6872 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9637 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 6482 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1489 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 103 شركات، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 20.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.78%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 67.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.40%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 6.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.95%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 50.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 7.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.13%.

- حق اكتتاب شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير-1 بسعر إغلاق 0.111 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.26%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 1.592 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- مصر للفنادق إغلاق 113.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.