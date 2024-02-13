شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الدولة لاستكمال الخدمات الصحية لعام 23/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة العمل على تعظيم الخدمات الصحية، باعتبارها أحد أهم الأولويات في الخطة الاستثمارية، وهو ما أكدته بيانات وزارة التخطيط، حيث تشهد خطة الدولة لعام 23/2024 نحو 657 مشروعًا، لتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.

ويعرض ”الخليج 365” أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة بخطة عام 23/2024 وفقا لما يلي:

- تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة فى إطار مشروع التأمين الصحى الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة فى إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة.من الـمُستهدف كذلك دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوى، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة فى مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.

- تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة "167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة"، ودخول 55 مُستشفى الخدمة فى عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية.

- تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، ومنها "10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، وتطوير مِرفق الإسعاف "استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة"

- استكمال المشروعات الاستراتيجية وأهمّها "المدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى المعامل الـمركزية بمدينة بدر"، وتحسين الـمنظومة البيئية "إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة"، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها "105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة فى إطار منظومة التأمين الصحى الشامل".

وإجمالا تستهدف خِطّة عام 23/2024 تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة فى العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.