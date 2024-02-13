شكرا لقرائتكم خبر عن «المطاحن الأولى»: زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع جدة إلى 2500 طن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المطاحن الأولى البدء في تشغيل المطحنة سي (Mill – C) في مصنع جدة والانتهاء من أعمال التوسعة والتحديث التي تم الافصاح عنها في نشرة الإصدار.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن كما كان متوقعاً تم الانتهاء من كافة إجراءات التحديث بنهاية الربع الرابع من العام 2023م.

وبحسب الشركة تأتي هذه التوسعة في إطار جهود الشركة نحو زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز ريادتها السوقية.

وأضافت أن التحديث سيزيد من القدرة الإنتاجية للمطحنة - سي (Mill – C) ورفعها من 300 طن باليوم إلى 550 طن باليوم، وبالتالي رفع سقف الطاقة الإنتاجية بمصنع جدة أكبر مصانع الشركة من حيث الطاقة الانتاجية اليومية ليصل إلى 2,500 طن في اليوم.

ووفقا للشركة فإن من المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا التوسع من خلال النتائج المالية للشركة في الربع الأول من العام 2024م.