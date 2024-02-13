شكرا لقرائتكم خبر عن «العرض المتقن»: ترسية منافسة مع وزارة الصحة بـ201 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) عن ترسية منافسة تشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة لمدة 24 شهر بقيمة تقدر بنحو 200.9 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: تفعيل وتشغيل وتطوير آليات و قنوات التواصل التفاعلية مع مستفيدي وزارة الصحة، من خلال توفير وتشغيل خدمات مراكز الاتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عالية, لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع كافة الجهات والمستفيدين، ليمكّنهم من الاطلاع على تفاصيل المبادرات التي تقدمها الوزارة.

وأضافت أن العقد يشمل تقديم طلبات المستفيدين أو استفساراتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خلال قنوات التواصل التفاعلية المختلفة ، بالإضافة إلى غمكانية رصد ما يتداوله المستفيدون في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة ( 24/7 ).

ويشمل نطاق عمل العقد على تنفيذ عدة أعمال لتشغيل مراكز اتصال وزارة الصحة، وهي: تشغيل مركز اتصال صحة 937، وتشغيل مركز اتصال قطاع الموظفين، وتشغيل مركز اتصال قطاع الأعمال، وتشغيل مركز خدمات المستفيدين بديوان الوزارة.