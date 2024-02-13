على رأسها مارلبورو .. تفاصيل ارتفاع أسعار السجائر

الشارقة - اميمة ياسر - تصدرت أسعار السجائر الجديدة محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع معدل البحث عن أسعار السجائر مارلبورو والأنواع الأجنبية، بعد الزيادة الجديدة وسبب هذه الزيادة.. فما القصة؟

يذكر أن «فيليب موريس مصر» قد أعلنت عن ارتفاع أسعار السجائر لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن «HEETS» و«TEREA»، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit- Marlboro- L&M» بأنواعها.

أسعار السجائر الجديدة 2024

أوضحت الشركة في بيانها، أن أسعار السجائر الجديدة 2024 معلنة على عبوات المنتجات عبر رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن، داعية تجار التجزئة والموزعين إلى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وأوضحت شركة فيليب موريس مصر أسعار سجائر مارلبورو والأنواع الأجنبية الآخرى والتي جاءت وفقًا للآتي:

- أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 79 جنيها بدلا من 69 جنيهًا

- أسعار السجائر مارلبورو (كرافتد) 69 جنيها بدلا من 59 جنيهًا

- أسعار السجائر ميرت 85 جنيها بدلا من 74 جنيهًا

- أسعار السجائر ال ام 59 جنيها بدلا من 50 جنيهًا

- عبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» 64 جنيها بدلا من 56 جنيهًا

- عبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» 64 جنيها بدلا من 56 جنيهًا

- عبوة التبغ المُسخن «TEREA» 64 جنيها بدلا من 56 جنيهًا

أسعار سجائر الشرقية للدخان

يذكر أن الشرقية للدخان قد أعلنت عن زيادة أسعار السجائر، في 9 نوفمبر لعام 2023، تنفيذًا لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب.

وفيما يلي قائمة بـ أسعار السجائر المحلية وفقا لآخر زيادة:

- أسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

- أسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

- أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

- أسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

- أسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

ما أسباب زيادة أسعار السجائر؟

تساءل الكثير من المواطنين خاصة المدخنين عن أسباب زيادة أسعار السجائر الجديدة، وهو ما أجاب عن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية، مؤكدا رفع شركة «فيليب موريس مصر» أسعار السجائر لجميع منتجاتها من التبغ المٌسخن «HEETS» و«TEREA»، والسجائر التقليدية من العلامات التجارية «ميرت- مارلبورو- L&M» بأنواعها.

وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»، «في مبرر إن يكون في زيادة بسبب ارتفاع رسوم الشحن في البحر الأحمر».