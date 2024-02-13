شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر شركات العقار في الصين يهدد باندلاع أزمة مالية عالمية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر محللون أن مشكلات قطاع العقارات الصيني تعد "أحد الأسباب التي تجعل التوقعات الاقتصادية العالمية غير مؤكدة". وهناك مخاوف من أن تمتد آثار تصفية مجموعة "إيفرجراند"العقارية العملاقة إلى النظام المالي الصيني والاقتصاد العالمي الأوسع، وفق ماذكر موقع نيوز دوت كوم الأسترالي. ديون دول وليست شركات وصدر أمر بتصفية شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة "إيفرجراند" بسبب ما يقرب من 350 مليار دولار أمريكي (532 مليار دولار أسترالي) مستحقة لدائنيها.

وتعد هذه الديون أكبر من ديون بعض الدول كتايلاند والبرتغال وغيرهما، وهناك مخاوف كبيرة من أن تؤدي تصفيتها إلى بعض الآثار الكارثية.

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ونظراً لحجم ممتلكات إيفرجراند وديونها في ظل مجموعة خاطئة من الظروف، فإن تصفيتها يمكن أن تؤدي إلى بعض الآثار الجانبية الصعبة، وفق مايرى عدد من المحللين.

وهناك أيضاً اختلافات بين الكيفية التي تعمل بها حيازات الأراضي في الصين مقارنة بالمعمول به في أستراليا وفي كثير من أنحاء العالم. تحرك الحكومة الصينية تبيع الحكومة المحلية الصينية كل عام مئات الملايين من الأمتار المربعة من الأراضي للمطورين العقاريين العاملين مع الدولة وللقطاع الخاص.

وفي العام المنتهي في أغسطس 2023، باعت 300 مدينة في أنحاء الصين إجمالي 220 مليون متر مربع من الأراضي لمطوري العقارات السكنية بقيمة 2.71 تريليون يوان (580 مليار دولار أسترالي). ما تملكه إيفرجراند من أراضي لوضع ممتلكات إيفرجراند Evergrande في منظورها الصحيح، بلغت احتياطياتها من الأراضي 230 مليون متر مربع في يونيو 2022.

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ومع احتفاظ إيفرجراند بمثل هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، إذا حدث بيع تقليدي للأصول بسعر بخس كجزء من تصفية الشركة فسيكون ذلك بمثابة مخاطرة بضرب أسعار الأراضي بشدة وكذلك بمئات المليارات من الدولارات سنويًا من الإيرادات التي تجنيها الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي.

لهذا السبب، إذا تم تسييل أصول إيفرجراند البرية في البر الرئيسي للصين إلى السوق فمن المحتمل أن يتم تغذيتها بشكل بطيئ بمرور الوقت حتى لا يخل بتوازن الاقتصاد. حزم التحفيز الحكومي ومن الأسواق المالية إلى تقارير المحللين الصينيين، فهناك منذ فترة طويلة فكرة منتشرة على نطاق واسع نسبياً مفادها أن موجة ضخمة من التحفيز الحكومي ستغمر قطاع العقارات والاقتصاد الصيني الأوسع نطاقاً مما سيحفز النمو. أزمة مالية عالمية جديدة ويحذر المحللون من أنه إذا استمرت الأمور في تأزمها فإن هذا قد يقود إلى أزمة مالية عالمية في الصين والذي ساعد في إخراج الاقتصاد الأسترالي من حالة الركود في ذلك الوقت، فسيكون ذلك بمثابة نعمة كبيرة للاقتصاد.

كما تواجه بكين أيضًا قضايا ملحة أخرى، بدءًا من البطالة بين الشباب التي بلغت مؤخرًا مستويات قياسية إلى عناصر انهيار سوق الأسهم الصينية. أسواق الأسهم وخسرت أسواق الأسهم في الصين وهونج كونج بشكل عام ما قيمته 7 تريليونات دولار أمريكي من قيمتها منذ أن بلغت ذروتها في عام 2001 والأمر بالنسبة للشركات الصينية الأصغر المدرجة أسوأ من ذلك، حيث فقد مؤشر شنجهاي CSI 1000 القياسي ما يصل إلى 72.3 في المائة من قيمته منذ أن بلغ ذروته. تحديات على المدى الطويل في حين قد ينتهي الأمر بالحكومة الصينية إلى احتواء انهيار شركة إيفرجراند وغيرها من شركات التطوير الكبرى، فإن التعويض عن انخفاض النشاط داخل قطاع العقارات الأوسع قد يشكل تحدياً أعظم كثيراً على المدى الطويل.

وجدت دراسة أجراها أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد كينيث روجوف أنه في عام 2018 تم شراء 80% من جميع المنازل الجديدة من قبل المشترين الذين لديهم بالفعل منزل واحد على الأقل.