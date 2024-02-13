شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر أسعار المستهلكين

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تنامي الحذر قبيل صدور تقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات على توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، والمتوقع على نطاق واسع.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2026.19 دولار للأوقية الساعة 0952 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل أمس الاثنين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للأوقية.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2039.70 دولار للأوقية.تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر يناير المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.وأظهر استطلاع للرأي أجراه بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك عدم تغير توقعات الأمريكيين إلى حد ما للتضخم في بداية العام.وقال محللون: "انخفاض قراءات مؤشر أسعار المستهلكين ستدعم سعر الذهب، تحسبا لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة قريبا، في حين ستضغط القراءة المرتفعة على سعر الذهب".وأضافوا: "ما زلنا نتوقع انخفاضا في الأسعار إلى ما دون ألفي دولار للأوقية باعتباره فرصة لزيادة الانكشاف على الذهب تحسبا لارتفاع الأسعار في نهاية هذا العام".وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 % إلى 895 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 2.1 % إلى 911.04 دولار، وارتفعت الفضة 0.9 % إلى 22.89 دولار للأوقية.