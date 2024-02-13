شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين في الأسهم الأمريكية قبيل صدور تقرير التضخم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم الثلاثاء، مع مرور مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحالة استقرار نسبي في التعاملات بعدما أغلق فوق 5000 نقطة للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه خلال هذا الأسبوع سيكون هناك المزيد من الإفصاحات عن الأرباح وبعض البيانات الاقتصادية الكبيرة الأخرى، وهو ما قد يؤثر بدوره على حركة سوق الأسهم في الولايات المتحدة.
ومن الشركات التي يُتوقع أن تعلن عن نتائجها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء كل من: "كوكاكولا" و "آير بي إن بي" و"كرافت هاينز" وغيرهم.
من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، ولكن الموعد المحدد يعتمد على قراءات مثل مؤشر أسعار المستهلكين.
وقفزت أسهم "دايموند باك إينريجي" بنسبة10% بعد أن أعلنت أنها ستستحوذ على شركة إنتاج النفط والغاز "إنديفور إنرجي بارتنرز ".
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ربحت أسهم شركة "ميتا" العملاقة إحدى شركات السبع الكبرى التكنولوجية أكثر من 1%.
وفي يوم الجمعة، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى في التاريخ. وارتفع المؤشر الأوسع الآن بأكثر من 5% منذ بداية العام.
وتخرج جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة بمكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
تجاوزت أسعار البيتكوين 50000 دولار قبل أن تتراجع قليلاً.
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وتخلت العقود الآجلة لخام برنت عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي. فيما ارتفعت معظم الأسهم الأوروبية وأغلقت العديد من الأسواق الآسيوية بسبب العطلات بما في ذلك اليابان والصين وهونج كونج.
ومن الشركات التي يُتوقع أن تعلن عن نتائجها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء كل من: "كوكاكولا" و "آير بي إن بي" و"كرافت هاينز" وغيرهم.
مؤشر التضخم الأميركيوسيترقب المستثمرون أيضًا أحدث بيانات أسعار المستهلك اليوم الثلاثاء.
من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا العام، ولكن الموعد المحدد يعتمد على قراءات مثل مؤشر أسعار المستهلكين.
تداول المؤشراتذكرت الصحيفة أن مؤشرات الأسهم كانت في وضع مختلط فلم يطرأ تغير يذكر على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهما بنسبة 0.3% 112 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المركب بشكل متواضع بنسبة 0.3%.
أسهم الشركاتانخفضت أسهم البرمجيات السحابية بنسبة 1% حيث هبطت أسهم "هيرشي" بأقل من 1% بعد تخفيض تصنيف مورجان ستانلي لها على خلفية ضعف الطلب.
وقفزت أسهم "دايموند باك إينريجي" بنسبة10% بعد أن أعلنت أنها ستستحوذ على شركة إنتاج النفط والغاز "إنديفور إنرجي بارتنرز ".
اقرأ أيضاً: أرباح شركات العقارات تغلق الأسهم الأوروبية على ارتفاع
ربحت أسهم شركة "ميتا" العملاقة إحدى شركات السبع الكبرى التكنولوجية أكثر من 1%.
وفي يوم الجمعة، أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى في التاريخ. وارتفع المؤشر الأوسع الآن بأكثر من 5% منذ بداية العام.
وتخرج جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة بمكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
تفاؤل المستثمرينقال مارك هيفيل كبير مسؤولي الاستثمار في “يو بي إس" لإدارة الثروات العالمية: ” يتم الآن تسعير الأسهم الأمريكية وفق ما يتم نشره من أخبار جيدة وهو ما يقول بأنه ارتفاع مدعوم بشكل جيد بتفاؤل المستثمرين، ما يوفر مزيد من الزخم السوقي".
أداء سندات الخزانةوانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية، لكن العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ظل أعلى من 4.1%.
مؤشرات الأسهم أخرىتفوقت المؤشرات الصغيرة كذلك حيث ارتفع مؤشر راسل 2000 مؤخرًا بنسبة 1.8%.
تجاوزت أسعار البيتكوين 50000 دولار قبل أن تتراجع قليلاً.
اقرأ أيضاً: بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح على ارتفاع 0.95%
وتخلت العقود الآجلة لخام برنت عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي. فيما ارتفعت معظم الأسهم الأوروبية وأغلقت العديد من الأسواق الآسيوية بسبب العطلات بما في ذلك اليابان والصين وهونج كونج.