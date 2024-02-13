الاقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.07 دولار للبرميل

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القاهرة - سامية سيد -  

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1 % إلى 82.07 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

 

وكانت أسعار النفط مستقرة في تعاملات أمس، بعد أن صعدت 6 %الأسبوع الماضي.

 

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو غدًا الأربعاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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