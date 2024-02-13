شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.07 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات أو 0.1 % إلى 82.07 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.1% إلى 77.02 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت أسعار النفط مستقرة في تعاملات أمس، بعد أن صعدت 6 %الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الثلاثاء، في حين من المقرر صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو غدًا الأربعاء.