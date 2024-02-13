شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يؤكد مرونة سوق الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 علامة فارقة أخرى هذا العام الذي لايزال في بدايته حيث أنهى التداول فوق مستوى 5000 نقطة للمرة الأولى، وهو ما يؤكد على استمرار مرونة سوق الأسهم الأمريكية، رغم تأجيل توقعات رفع الفائدة إلى يوليو بدلاً من مارس المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية. سوق صاعدة يعد صعود المؤشرات بمثابة أخبار جيدة بالنسبة للمتداولين الذين يستثمرون بكثافة في الأسهم، كما وتأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من تسجيل المؤشر أول إغلاق قياسي له منذ يناير 2022.

ووصف توم هينلين استراتيجي الاستثمار في إدارة الثروات في مصرف يو اس بانك الأمريكي الرقم القياسي بأنه "معلم رمزي".

وقال هينلين لصحيفة يو اس إيه توداي: “إنه رقم كبير و أعتقد أنه لا يزال يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي ييدوا أنه في حالة جيدة". ماذا يعني ارتفاع ستاندرد آند بورز؟ أغلق مؤشر إس آند بي 500 يوم الجمعة عند 5026.61، مرتفعًا بنسبة 0.57%.

وقد تعزز أداء السوق من خلال الإشارات التي تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى رفع أسعار الفائدة وقد يخفض أسعار الفائدة هذا العام.

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كما أدت الإثارة حول تطورات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات.

وقالت كريستينا هوبر كبيرة استراتيجيي السوق العالمي في شركة "إنفيسكو" :"مررنا بجائحة ونحن في حربين وقبل ذلك وخلال الوقت الحاضر مثل اتفاع أسعار الفائدة تحديًا ومع ذلك فهناك ميل إلى أن يكون هناك اتجاه تصاعدي على المدى الطويل للأسهم". قوة وول ستريت يعتبر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي يضم 500 شركة رائدة يتم تداول أسهمها علنًا أحد أفضل المقاييس لسلامة سوق وول ستريت، فعندما يرتفع المؤشر القياسي ترتفع معه الفوائد والأرباح.

قال ستيفن سوتماير كبير الاستراتيجيين الفنيين للأسهم في بنك أوف أمريكا: “ يمتلك المؤشر مجموعة واسعة من الأسهم المهمة”. شكوك حول الاتجاه الصعودي وحول مستوى ال 5000 نقطة الذي حققه المؤشر يقول الخبراء إنه قد لا يحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة.

تعتبر الأشهر القليلة الأولى من عام الانتخابات "متقلبة للغاية" بالنسبة للأسواق، وفقا لسوتماير.

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قال سوتماير أن ما يحدث الآن يشابه ما حدث خلال فترات سابقة من ارتفاعات ثم انخفاضات، مما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يجد المؤشر موطئ قدم له ليتجاوز علامة 5000.

واوضح سوتماير: "لكنني لا أعتقد أننا سنتجاوز 5000 نقطة بشكل مجدي قوي خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة". جانب إيجابي للتراجع ولكن حتى لو انخفض المؤشر، قالت هوبر إن هذا يعد إنجاز وهو علامة على مرونة السوق، مشيرًا إلى أن المؤشر تضاعف بالفعل منذ أن تجاوز 2500 نقطة في سبتمبر منذ عام 2017.

وأشار آدم تورنكويست، الخبير الاقتصادي إلى أن أداء المؤشر كان إيجابيًا بشكل عام مع متوسط عائد لمدة 12 شهرًا قدره 10.4٪.