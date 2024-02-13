شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مارس.. عمومية «جي آي جي» تصوت على تعديل نظام الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 يوم الخميس 7 مارس المقبل.

وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة نشاط الحماية والادخار.