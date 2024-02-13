شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مارس.. عمومية «جي آي جي» تصوت على تعديل نظام الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 يوم الخميس 7 مارس المقبل.
وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة نشاط الحماية والادخار.
وقالت الشركة إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة وذلك بإضافة نشاط الحماية والادخار.