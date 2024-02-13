شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشمالية» تبيع حصتها في «خبراء الأسمنت» بـ 55 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أسمنت المنطقة الشمالية اتفاقية بيع كامل حصصها والتي تمثل ما نسبته 50% من شركة خبراء الأسمنت للتطوير والاستثمار والمالكة 51% من الاستثمار المشترك بمصنع الكبيسة بالعراق إلى شركة إيه إم بي جلوبال تريدينج الإماراتية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تبلغ قيمة الصفقة 55 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة الدفترية للأصل 42.9 مليون دولار.

وأضافت أن سبب الصفقة، الدخول في شراكات استراتيجية أخرى تمكن الشركة من التوسع في الاستثمار في الأسواق الواعدة.