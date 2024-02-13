تصل قيمتها إلى ٥٠٠ جنيه.. التموين تطرح كوبونات سلعية استعدادا لشهر رمضان

الشارقة - اميمة ياسر - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كوبونات سلعية لاتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيها على الاسر الأكثر احتياجا مجانا

بالتوازى مع انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 ، منتصف شهر فبراير الجارى ، بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معين.

وسيتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

ومن المقرر أن تطرح الوزارة، الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة.