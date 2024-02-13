شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم خدمات الشركات الراغبة في فتح مقرات إقليمية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن تقديمها لخدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقر إقليمي بعد حصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.

وبينت الوزارة أن هذه الخدمات هي: إصدار المقر الإقليمي بصفته فرع شركة أجنبية، وتأسيس المقر الإقليمي بصفته شركة أجنبية، وإصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز الاسم التجاري.

وأوضحت التجارة أنه يمكن التقديم على هذه الخدمات إلكترونيًا عبر الفرع الرقمي على الرابط من هنا، وكذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال على الرابط من هنا.