شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني انخفاضًا يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2579 دولار أمريكي، بانخفاض 0.37%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1751 يورو بارتفاع 0.26%.

انخفاض الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الثلاثاء، على انخفاض.

فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.81%، ما يعادل 61.41 نقطة، ليصل عند 7512.28 نقطة.