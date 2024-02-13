الاقتصاد

الاسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني انخفاضًا يوم الثلاثاء، مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2579 دولار أمريكي، بانخفاض 0.37%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1751 يورو بارتفاع 0.26%.

انخفاض الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات الثلاثاء، على انخفاض.
فقد سجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.81%، ما يعادل 61.41 نقطة، ليصل عند 7512.28 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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