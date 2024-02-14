شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين «سدايا» وهيئة البحر الأحمر لتحقيق بيئة تقنية رقمية آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، للتعاون بين القطاعين في سبيل تحقيق التكامل الحكومي، لبيئة تقنية رقمية آمنة.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للمدن الذكية الأول بالمملكة، الذي أقيم بمقر مركز أرينا بمدينة الرياض، خلال الفترة من 12 - 13 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة في العالم تحت شعار (حياة أجود).

وقع مذكرة التفاهم من قبل «سدايا» مساعد مدير مركز المعلومات الوطني للحوسبة السحابية المهندس نواف الصحن، ومن الهيئة نائب الرئيس للتحول الرقمي وإدارة البيانات خالد آل ثنيان.

وشملت أوجه المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق التكامل الحكومي، والالتزام بمعايير الأمن السيبراني لبيئة تقنية رقمية آمنة، والتعاون حول توفير خدمات السحابة الحكومية (ديم) للهيئة للاستفادة من الخدمات المقدمة فيها، وتعزيز البنية التحتية وتمكين التحول الرقمي، فضلا عن تبادل المعرفة والاستشارات الفنية في مجال تقنيات المدن الذكية، ومشاركة الهيئة السعودية للبحر الأحمر في فعاليات ومنتديات (سدايا) المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.

تطوير المنطقة الشرقية

كما وقعت «سدايا» مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية؛ بهدف مشاركة الخبرات الخاصة بالاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبيانات والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي.

وقع مذكرة التفاهم من قبل «سدايا» الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية الدكتور سطام السبيعي، ومن قبل الهيئة نائب الرئيس لقطاع التحول الرقمي المهندس محمد العسيري.

وشملت المذكرة بحث التعاون في تقديم الخدمات التقنية ذوات الصلة بمجال عمل الجانبين، وتبادل المعرفة والاستشارات الفنية والتقنية في المجالات المشتركة ودعم الأنشطة البحثية، فضلا عن بحث سبل التعاون في تطوير قدرات الموارد البشرية بغرض تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

تطوير منطقة عسير

ووقع «سدايا» مذكرة أخرى مع هيئة تطوير منطقة عسير؛ بهدف مشاركة الخبرات فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بالبيانات والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي.

وقع مذكرة التفاهم من قبل «سدايا» الرئيس التنفيذي لمركز التميز للمدن الذكية، ومن قبل الهيئة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور عمرو العمري.

وشملت المذكرة بحث سبل التعاون في تقديم الخدمات التقنية ذوات الصلة بمجال عمل الطرفين، وتبادل المعرفة والاستشارات الفنية والتقنية في المجالات المشتركة ودعم الأنشطة البحثية بين الطرفين، فضلا عن بحث سبل التعاون في تطوير قدرات الموارد البشرية بغرض تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

مجالات التعاون مع هيئة البحر الأحمر: