أمير الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل بن نواف، سلم رخصة معهد الزيتون العالي للتدريب لجمعية جود الزراعية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف ماجد العتيبي، يرافقه نائب المحافظ المساعد لسياسات التدريب والجودة المهندس عبدالرحمن المرواني، بحضور المستشار الخاص لأمير المنطقة، رئيس مجلس إدارة جمعية جود الزراعية الدكتور أحمد السناني، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الأحمري وعدد من أعضاء الجمعية.

واستمع إلى شرح عن فكرة المعهد الذي يعد الأول من نوعه، وما سيقدمه لأبناء وبنات المنطقة في تخصصات تقنية الغذاء والبيئة، وتخصص حماية البيئة وتقنية التصنيع الغذائي، وتخصص التصنيع الغذائي.

وأوضح مدير التدريب التقني أن معهد الزيتون العالي للتدريب بمنطقة الجوف سيكون رافدا مهما لقطاع الزيتون بالمنطقة، مقدما شكره لأمير منطقة الجوف على دعمه المتواصل لكل ما يخدم المنطقة وأهلها.