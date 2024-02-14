“غرفة الجوف” تعقد لقاءً حول استخدامات الطاقة المتجددة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت الغرفة التجارية بالجوف لقاءً، بعنوان أهمية التحول لاستخدام الطاقة المتجددة للجهات الحكومية والخاصة قدمها المهندس وليد بن عبدالله سعيد.

وتناول اللقاء مقدمة عن الطاقة المتجددة وأهمية التحول في مجال الطاقة المتجددة والمبادرات الوطنية تجاه التحول إلى الطاقة النظيفة منها تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة في مختلف مناطق المملكة ودور الجهات الحكومية والخاصة في التحول باستخدامات الطاقة النظيفة، ومقترحات مقدمة لمواكبة التحول للقطاع الحكومي والخاص.

وكان اللقاء قد عُقد في مركز المؤتمرات بمحافظة دومة الجندل بحضور عددٍ من المهتمين ومنسوبي الجهات الحكومية والخاصة.