شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: 11.4مليون طن صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك "،أن إجمالي صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال خلال الربع الأول من عام 2023 بلغ نحو 3.1 مليون طن، لكنها تراجعت إلى 2.3 مليون طن خلال الربع الثاني نتيجة أعمال الصيانة للقاطرة وحدة الإسالة) الثالثة في محطة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال التي بدأت في الأول من شهر مايو، ثم ارتفعت الصادرات إلى 3 مليون طن خلال الربع الثالث، لكنها تراجعت إلى 2.7 مليون طن مع انطلاق أعمال الصيانة الدورية للقاطرة وحدة الإسالة الثانية في المحطة.

وأضاف التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "، أنه بهذه المستويات المرتفعة من الصادرات اختتمت عُمان عام 2023 بصادرات إجمالية بلغت حوالي 11.4 مليون، مقابل 11.5 مليون طن عام 2022 أي بتراجع طفيف نسبته 1.7% نتيجة أعمال الصيانة سالفة الذكر، وهو ثاني أعلى معدل للصادرات في تاريخ سلطنة عمان، حيث تعمل وحدات إسالة الغاز في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في "قلهات" بكامل طاقتها الإنتاجية، التي وصلت بعد مشروع إزالة الاختناقات الذي تم تنفيذه

مؤخراً إلى 11.5 مليون / السنة.

وتابع التقرير أنه من بين النجاحات التي حققتها سلطة عمان هو تنوع قاعدة عملائها، حيث باتت صادرات الغاز الطبيعي المسال العمانية تصل إلى أسواق لم تصل إليها من قبل مثل الأردن، ليصل إجمالي عدد الوجهات في عام 2023 إلى 13 وجهة في مقدمتها كوريا الجنوبية واليابان في السوق الآسيوي، وكرواتيا وإسبانيافي السوق الأوروبي، والكويت والأردن في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى تحقيق الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال منذ مطلع العام نجاحاً ملموساً في توقيع عقود جديدة لبيع الغاز الطبيعي المسال نظراً لقرب انتهاء العقود التاريخية السارية، حيث أبرمت نحو 14 اتفاقية جديدة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال،وقد جاءت الاتفاقيات الجديدة لتحل محل الاتفاقيات القديمة التي أبرمتها الشركة مع شركات يابانية وكورية في بداية تنفيذ المشروع الذي يعود إلى عام2000، وينتهي العمل بها أواخر عام 2024 و 2025.