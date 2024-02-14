شكرا لقرائتكم خبر عن «تكوين»: زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد مساء يوم الثلاثاء بتاريخ أمس في تمام الساعة (السابعة مساءً) عبر وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية البند الأول: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. نتائج التصويت أضافت أن رأس مال الشركة قبل الزيادة يقدر بنحو 464.646 مليون ريال، فيما يبلغ رأس المال بعد الزيادة 764.646 مليون ريال، فيما تبلغ الزيادة 300 مليون ريال.

وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 64.57%، فيما يبلغ عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 46.464 مليون سهم، بينما يبلغ عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 76.464 مليون سهم.

وأوضحت أن سبب زيادة رأس المال: شراء أصول جديدة لتطوير خطوط الإنتاج الحالية، وشراء أصول جديدة لإنتاج منتجات جديدة، وسداد قروض ذات نسب مرابحة عالية وتمويل رأس المال العامل.

وأشارت إلى أن طريقة زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ويشمل جدول أعمال الجمعية: الموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـرأس المال، والموافقة على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

ويتضمن الجدول: الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات المجلس، والموافقة على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

ويشمل الجدول: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عمار زاهد عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في م24/7/2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في م20/01/2026 خلفاً للعضو السابق إبراهيم المبارك.