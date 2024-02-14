شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز» توقع اتفاقية تسهيلات مرابحة بـ5.25 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) اتفاقية تسهيلات مرابحة مضمونة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية تسهيلات مرابحة مضمونة دوارة بتكاليف اقتراض أقل وتعهّدات أكثر مرونة مقارنة بالتسهيلات الحالية, مع عدة بنوك وتصل قيمتها الإجمالية إلى 5.25 مليار ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن قيمة هذه التسهيلات سوف تستخدم لسداد مستحقات التسهيلات القائمة ولدعم نمو الشركة المستقبلي.
ونسقت اتش إس بي سي العربية السعودية التسهيلات بصفتها المنسق الدولي الحصري والمنسق الرئيسي للاستدامة، البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني، البنك السعودي الأول بصفتهم مديرو السجل والمنسقون الرئيسيون وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وQNB المملكة العربية السعودية بصفتهم مديرو السجل، والبنك الأهلي السعودي بصفته وكيل استثماري للمرابحة بالريال السعودي والدولار الأمريكي ووكيل الأوراق المالية ووكيل دولي، وبنك المشرق بصفته المنسق المشارك للاستدامة، والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول بصفتهم مصارف الحساب.
والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالدولار الامريكي و QNB المملكة العربية السعودية والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالدولار الامريكي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن قيمة هذه التسهيلات سوف تستخدم لسداد مستحقات التسهيلات القائمة ولدعم نمو الشركة المستقبلي.
ونسقت اتش إس بي سي العربية السعودية التسهيلات بصفتها المنسق الدولي الحصري والمنسق الرئيسي للاستدامة، البنك الأهلي السعودي والبنك العربي الوطني، البنك السعودي الأول بصفتهم مديرو السجل والمنسقون الرئيسيون وبنك دبي التجاري وبنك المشرق وQNB المملكة العربية السعودية بصفتهم مديرو السجل، والبنك الأهلي السعودي بصفته وكيل استثماري للمرابحة بالريال السعودي والدولار الأمريكي ووكيل الأوراق المالية ووكيل دولي، وبنك المشرق بصفته المنسق المشارك للاستدامة، والبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول بصفتهم مصارف الحساب.
والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة بالدولار الامريكي و QNB المملكة العربية السعودية والبنك الأهلي السعودي بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالريال السعودي وبنك دبي التجاري وبنك المشرق بصفتهم مشاركون بتسهيلات المرابحة الدوارة بالدولار الامريكي.