شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل صعودها مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 28945 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 35418 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 12321 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 7084 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 9959 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 6564 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: القلعة للاستثمارات المالية، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وارابيا انفستمنتس هولدنج.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات مصر بني سويف للأسمنت، والمصرية للمنتجعات السياحية، وسبيد ميديكال، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 1400 سهم، 2.1 مليون سهم، مليون سهم، 66.2 مليون سهم، 650 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 1000 سهم، 110 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 46.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 6 ملايين سهم، 84.5 ألف سهم، 66.2 مليون سهم، 1.8 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة مصر للإسكان والتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 740 ألف سهم، 9.6 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة مجموعة أي أف جي القابضة 480.6 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن عام 2023، وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، صافي الدخل من العائد بلغ 8.9 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 4.8 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح 4.8 مليار جنيه مقارنة مع 2.2 مليار جنيه.

وحققت شركة غاز مصر، أعمال منفذة بلغت 6.9 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 7.025 مليار جنيه بانخفاض 154 مليون جنيه، وبلغ صافي أرباح 170.5 مليون جنيه مقابل 201.9 مليون جنيه بانخفاض بمقدار 131.4 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، صافي مبيعات بلغت 157.3 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 100.4 مليون جنيه، وبلغ صافي أرباح 19.2 مليون جنيه مقابل 9.7 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن موافقة مجلس الإدارة على مقترح زيادة رأسمال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلًا من صافي أرباح العام وذلك بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي.

كما وافق مجلس إدارة شركة غاز مصر، على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 2 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 961.5 مليون جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.7 مليون جنيه، ومبلغ 65 مليون جنيه من أرصدة احتياطي عام، وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر عام 2022 بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي.